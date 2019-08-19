恒指上周五升238點，收報25734點，成交金額915億元。港股連續兩個交易日先跌後升，本地地產股兩天累計抽升10%至15%，中資電訊、內險、啤酒、醫藥股亦表現突出。本港成為中美角力的焦點，過去兩天在本地地產股急彈帶動下，恒指已由即市低位24899點抽升至最高25798點，幅度達900點。一方面與平淡倉有關，特朗普面對美股大瀉的壓力，對華態度又明顯轉趨溫和。但連續兩天先跌後升，其間中央還要全力發動文宣武嚇，也反映市場認為就算真的解放軍南下，當前估值也已吸引，又或者普遍認為中央僅是靠嚇，不可能動用軍隊，投資者趁估值低殘時便大舉低吸。

走勢上，恒指守住去年低位，一些強勢股也沒有失守大雙頂頸線，開始進入築底階段。短線反彈阻力在25800點至26000點。中線來看，恒指20周線已由升轉跌，以往恒指一般都會進入一個持續跌浪，例如2018年5月轉跌後，恒指便持續下跌直至今年初。問題是20周線現處於28000點之上，與恒指現水平有很大差距，短線絕對有條件出現更強的反彈，故現階段是一個交易市况，買入持有暫不是好策略。

今年中期業績多數企業表現一般，故績優股特別受到追捧，平保（2318）是其中之一。集團核心經營溢利升24%至735億元人民幣，較預期高5%。除了資產管理外，其他業務全都有強勁表現，壽險及財產險經營利潤分別增長36%及69%，證券和銀行分別升31%及15%，信託增長11%。資產管理業務盈利下滑34%，估計是受到減值損失所拖累。

料內地刺激政策出台 下半年A股可受惠

壽險業務表現出色，新業務價值升5%遠勝市場，而代理團隊改革已接近尾聲，生產力明顯提高。第一季度代理人數下降8%，第二季度下降2%至約130萬人，下跌速度放緩，同時每個代理商的新業務價值同比增長9%，每個代理商每月簽單數上升至1.3宗。受到A股上升刺激，壽險業務內含價值上升16%。走勢上，平保成功守住5月低位83.25元後，績前已見強於大市，公布後翌日早上則升3%反應正面。內地經濟數據偏弱，估計會有刺激政策出台，料下半年A股可受惠於流動性增加而向好，平保有望水漲船高，可逢低收集。技術上，平保成功守住雙頂頸線，料有力回試高位。

匯控今年預測股息率升破7厘

至於中國平安持有7.01%股權的匯控（0005），走勢與平保背道而馳。單以業績來看，上半年列帳基準除稅前利潤升15.8%至124.07億美元，高於市場介乎115.76億至121.47億美元預測。股價持續下跌，一方面是市傳集團遭內地清算，行政人員也確實出現重大變動，行政總裁范寧、大中華區行政總裁黃碧娟先後離職，亞太區首席風險官也將於年底退休。另一方面是英國勢將硬脫歐，英國經濟、英鎊匯價都將進入未知區域，匯控即將面臨重大挑戰。

但股價大幅下跌後，匯控今年預測股息率已升破7厘，吸引力漸大。當然，問題是股息的可持續性。集團普通股權一級比率自2018年12月31日以來上升30個基點，達到14.3%，在下個波動的經濟環境中，匯控仍能在穩定派息下累積資本，並為下半年展開10億美元回購創造條件。就算宏觀局勢進一步轉差，集團也可先停止回購、後停止累積資本，到別無選擇下才要減派息，可能性偏低。此外，匯控財務董事邵偉信亦表示會裁員，也有助維持業績穩定。

[張兆聰 還看今朝]