民陣今日在維園舉行「818集會」，促請政府回應五大訴求。據ASI大數據估算，「818集會」人數將超過80萬人，而最高估算將高達145萬人，有機會成為香港有史以來最多人集會的一次。

ASIAM數據分析及策略總監李鴻彥指出，大數據顯示集會人數破紀錄的原因眾多，包括集會前夕爆出國泰（0293）高層疑似「被辭職」及有示威者「爆眼」永久失明等等。

截至8月18日凌晨，ASI大數據以「818」、「民陣」以及「維園」等多個關鍵詞彙的搜尋量進行分析，再與以往6年的數據進行對比、分析及按公式調整，估算出高、中及低的出席人數。數據顯示，「818集會」最低估算的出席者有81.6萬人，機會率高達75%，中間估算為112.55萬人，機會率約74%，至於最高估算達到145.7萬人，機會率約68%，反映出席「818集會」的人數將打破了6月9日遊行的估算，但未及6月16日。

數據又顯示，除了五大訴求等遠因外，國泰事件是短期刺激群眾上街的催化劑，是整個集會人數多寡的關鍵，「國泰」成為這幾日的關鍵詞，而相關搜尋量亦與「維園」、「818」等同步上升，顯示大眾希望了解在這間被視為香港人的航空公司身上發生了甚麼事。部份提及國泰、呼籲民眾上街的專欄文章，更在短時間內錄得逾萬次分享，反映有關文章的立場獲得廣泛認同。