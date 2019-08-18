國泰表示，留意到網上關於「國泰航空員工致香港人書」的傳聞，雖然暫無法証實此事是否與國泰員工有關，但高度重視事件，正對此事展開調查。（資料圖片）

國泰（0293）近日捲入反修例事件引發的連場風波，行政總裁何杲（Rupert Hogg）和顧客及商務總裁盧家培雙雙於上周五（16日）辭職，而昨日網上流傳一封稱由國泰員工發出的公開信，指內地當局針對公司進行政治打壓，不擇手段令公司表態，又在信中指「今日國泰，明日香港」，呼籲港人參加今日在維園舉行的集會。

國泰今日發聲明指，留意到網上關於「國泰航空員工致香港人書」的傳聞，雖然暫無法証實此事是否與國泰員工有關，但高度重視事件，正對此事展開調查。 公司又重申，對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮，堅決支持政府、行政長官和警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力，譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。公司又強調，會遵守香港民航處及中國民用航空局的安全指示。

公開信全文如下:

「《國泰航空集團員工致香港人書》

超過 30 次不同界別集會、無間斷的十八區遊行、歷史性的全港罷工。這兩個多月來，已有超過 2 百萬名香港人以行動發聲。

可惜震耳欲聾的民意非但未能使政府正面回應市民，反卻招來超過 1800 枚催淚彈、暴力拘捕超過700 名抗爭者，而運動中重傷流血、骨折失明的，不計其數。

近日，香港市民再次成就不可能，以民眾力量成功三度令香港國際機場停擺。引來國際高度關注的同時，國家機器開始全方位針對航空公司進行政治打壓；假借飛行安全迫令公司解僱支持抗爭者的員工、利用白色恐怖來摧毀言論自由、不擇手段令公司表態及高層「被辭職」。

當香港的優良制度被蠶食、言論及集會自由被剝削，香港將不再是香港。

各位香港人，我們已退無可退。下跪求饒不能絕處逢生，相反拼死一搏才可浴火重生。獅子山精神代表的從來都不是「收成期」的黃金時代，而是我們每一代人不屈不撓、齊上齊落的堅毅信念。

香港人應有背水一戰的覺悟，永不放棄，光復香港。

五大訴求，缺一不可︰

1. 立即實行雙普選；

2. 特赦及釋放所有反送中運動的被捕人士；

3. 成立獨立委員會調查警暴濫權以及 6 月以來的抗爭運動始末；

4. 撤回暴動定性；

5. 徹底撤回逃犯修條例。

香港人，818，維園見。」

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