英資太古集團較為人認識的業務，國泰航空（0293）因為機組人員捲入香港示威及衝突事件，而被國家民航總局捱批，甚至出現高層「地震」。太古集團本身除了經營國泰航空及國泰港龍而為人認知之外，其實亦透過上市公司在內地從事地產、可口可樂、食品及冷藏倉庫，以至內地的零售業務。自英國利物浦起家，太古集團早於1866年在中國成立辦事處，屹今歷史長達153年。反而香港太古則相對較年青，明年邁向150週年。

太古目前在中國的業務，大部份交由上市公司太古公司（A股：0019、B股：0087）營運，航運業務則由私人公司太古集團打理。整個太古集團上市公司及及私人公司合計，在內地市場的資本投入，合共超過940億元人民幣（約1046.99億港元）。整個太古集團共約4500億元資產中，單是中國市場的業務約佔四分之一。

至於國泰航空方面，則於2006年9月以82.2億元總代價，當中現金部份佔8.2億元，餘額則發行股份支付，全面收購港龍航空。同時國泰當年斥資40.7億元購入國航（0753）20%，最新持股達18.13%權益；國航當年則以53.9億元，向中信泰富（0267，即現中信股份前身）及太古公司，購入國泰10.16%，最新持股則增至29.99%。最終達成國航及國泰互控的關係，雙方更實現在部份內地航線如往來京港航線方面，實現國泰、國航及港龍代碼共享營運。國泰與國航更在期後成立中國國際貨運航空，持股49%。

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