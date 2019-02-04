國泰CEO何杲向員工發信: 國泰正面臨嚴峻而關鍵的時刻

剛辭任國泰（0293）行政總裁的何杲向員工發出內部電郵，指國泰過去持續數周承受巨大壓力，特別是在中國大陸最重要的市場，對國泰來說，這是一個嚴峻而關鍵的時刻。他又認為，自己和盧家培作為領導團隊的最高級成員，必須負責。他在信中稱，事後來看，作為管理層其實可以用不同方式處理過去數周的風波。

何杲又認為，國泰的營運環境已明顯地發生變化，因此出現各種新挑戰，而繼任的鄧健榮及林紹波有足夠的經驗帶領國泰集團繼續前進。但他又勉勵員工，公司雖然曾經歷過許多危機，但仍倖存下來，還茁壯成長，是因為國泰始終能夠快速適應，在必要時作出改變。

他同時強調，未來國泰首要任務仍然是確保乘客安全，又指國泰員工必須團結並共同努力。他仍相信香港和國泰會有一個美好的未來。

最後他在信末感謝每一個員工的奉獻和支持，期望國泰員工能保持一致及專業態度，以確保國泰航空能緊握未來。

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