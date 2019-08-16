青島啤（0168）在今日創下四年高位後，復星隨即減持青啤。據銷售文件顯示，復星管理的中國動力基金旗下CMI（China Momentum Investment (BVI) Limited）及鼎睿再保險（Peak Reinsurance Company Limited）減持了青啤H股3000萬股，佔H股已發行量約4.6%，佔總股本的2.2%，涉資約2.01億美元（約15.7億港元）。

今次復星沽貨價介乎每股50.86元至51.65元，較今日收市價52.7元拆讓約2至3.5%。今日青啤曾急升15%，高見55元，收市仍升達9.79%至52.7元。股份今日交投活躍，成交額達5.8億元，交易宗數1931宗。

復星於2017年12月向朝日集團控股株式會社(Asahi Group Holdings, Ltd.)收購2.43億股青啤H股，佔當時青啤已發行的H股股數約37.11%，及已發行股份總數的17.99%，當以購股價每股約27.22元，涉資達66.17億元。

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