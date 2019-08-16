今日一篇由「一群熱愛香港的四大會計師事務所員工」發表的公開信，表明之前四大會計師事務所發表的譴責示威活動聲明不代表他們。四大之一的畢馬威中國回應查詢時表示，「聲明並不代表公司觀點」，希望香港作為國際最重要的金融中心之一，能在法治及「一國兩制」的原則下，維持和平、安寧以及繁榮穩定。

畢馬威中國反對一切違法行為和暴力行徑。我們將繼續以最高專業水準服務我們的客戶、社會和香港。

畢馬威中國的回應全文如下︰

「我們瞭解，據稱來自香港四大會計師事務所的一些員工最近在香港報章上發表了公開聲明。畢馬威在此澄清：該聲明並不代表本公司的觀點。我們希望香港作為國際最重要的金融中心之一，能在法治及「一國兩制」的原則下，維持和平、安寧以及繁榮穩定。畢馬威反對一切違法行為和暴力行徑。我們將繼續以最高專業水準服務我們的客戶、社會和香港。」

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