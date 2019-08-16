辭任的國泰（0293）行政總裁的何杲（Rupert Hogg） 在2017年加入國泰航空，擔任行政總裁。當年國泰正面臨巨大燃油對沖虧損。國泰2017年全年淨虧損達27億元，單是上半年虧損20.5億元，繼2016年後連續兩年虧損。期內國泰的燃油對沖虧損高達32.37億港元，後來公司推出「三年計劃」，並終於在今年上半年扭虧為盈，錄得約13.47億元純利，而燃油對沖虧損亦大幅收窄82.5%至1.14億元。

另一辭任的顧客及商務總裁盧家培，為國泰「老臣子」，早於1991年加入國泰，負責管理國泰及國泰港龍所有顧客及商務事宜。出任顧客及商務總裁前，盧家培為國泰企業發展及資訊科技董事，於香港及海外辦事處歷任多項要職，包括中國區總經理及香港國際機場總經理。

何杲在國泰的新聞稿表示，深感榮幸能夠於過去三年以行政總裁的身份帶領國泰航空，對香港未來作為亞洲主要航空樞紐充滿信心，他和盧家培作為公司領導，對國泰航空在過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任。

史樂山補充，何杲及其團隊執行為期三年的企業轉型策略，對國泰航空的復蘇及持續發展建立了穩健的平台。然而，最近所發生的事件令國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦讓國泰的聲譽和品牌受壓，讓人十分遺憾。因此國泰認為這是合適時機任命新的管理團隊，重建信心以及帶領國泰航空再創高峰。國泰航空全力支持香港實行『基本法』賦予的『一國兩制』原則。國泰對香港的美好未來充滿信心。

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