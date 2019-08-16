建制團體「守護香港大聯盟」等發起明日在添馬公園舉行「拒絕攬炒，齊救香港」活動，網上平台「連登」爆出一封由「九龍倉集團原主席吳光正」署名向各同事的內部信，指自己是活動發起人之一，而會德豐（0020）主席吳宗權、九倉（0004）主席吳天海亦會元朗該大集會，並指「有意出席的同事，可一起出席」，但「出席與否由同事100%自行決定，純粹出於有同感和自願，絕不勉強。」

本報已向九倉集團查詢，獲證實網上流傳信件是由集團首席顧問吳光正在內部發出。

早前內地官媒《環球時報》指摘九倉旗下海港城貼出告示要求「除非有罪案發生，警察請勿進入」，是「態度曖昧」，有向極端示威者磕頭的嫌疑。

其後吳光正即於《信報》發表題為「後反送中 出師無名 五求運動 無中生有」的評論文章，指「反送中」的唯一訴求已獲政府接納，應該「收貨」、「見好就應收」，但暴力纏擾行動升級，反問居心何在，又指最大訴求反暴力。他又批評示威者「再出師已無名」，「司馬昭之心路人皆見」等。

附上九倉內部信全文如下︰

「各位同事：

暴力令人恐慌，沉默只會引來更多暴力。反暴力是普世價值觀，我們不應害怕站出來維護這普世觀，真假「和理非」反暴力是自我良心。

香港近日的情況令人十分憂慮。市民日常生活受到莫大影響，甚至人身安全亦受威脅。在此非常時期，反暴力，求治安，求安定是現在的最大訴求。

宣揚｢反暴力，救香港」。 一項名為「拒絕攬炒，齊救香港」大集會將於明天(八月十七日)下午五時至六時半在添馬公園舉行，本人是發起人之一，集團主席吳宗權丶吳天海亦會出席。

有意出席的同事，可一起出席，希望香港盡快走出陰霾，重見陽光。

出席與否由同事100%自行決定，純粹出於有同感和自願，絕不勉強。

內部發起人:

九龍倉集團原主席吳光正」