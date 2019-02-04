國泰航空（0293） 公布，何杲（Rupert Hogg）辭任國泰航空行政總裁，而盧家培會辭任顧客及商務總裁，並於本周日生效。兩人的職務將分別由鄧健榮及林紹波接替，鄧健榮將出任行政總裁，而林紹波出任顧客及商務總裁，同時留任香港快運行政總裁，直至另行公布。

央視新聞引述國泰航空主席史樂山表示，最近所發生的事件令國泰航空對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦讓聲譽和品牌受壓。我們認為這是合適時機任命新的管理團隊。國泰航空全力支持香港實行“基本法”賦予的“一國兩制”原則。

民航局曾在8月9日，針對國泰航空發出重大航空安全風險警示，並要求國泰上交機組人員名單。 而國泰其後亦辭退一位被控暴動罪的機師，另一涉密機師，另有兩位地勤人員。 何杲於1986年加入太古集團，後於2017年5月1日成為國泰航空行政總裁。

國泰今日收報10.6元，升2.1%。

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