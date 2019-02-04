統計處公布，本港次季經濟增長數字向下修訂0.1個百分點至增0.5%。數據顯示，今年第二季本地生產總值按年實質微增0.5%，低於預先估計的0.6%，亦較上季0.6%的增幅放慢。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季擴張1.3%後，在第二季下跌0.4%，此前預估跌0.3%。總結上半年，實質本地生產總值按年增長0.5%。

統計處指，本港經濟繼續面對顯著的下行壓力，今年上半年的經濟狀況是2009年衰退以來最弱。隨着環球經濟增長偏軟、美國與內地在貿易爭議及科技範疇的摩擦升溫，連帶亞洲的製造業和貿易活動放緩，外部需求在次季收縮。

對外貿易方面，整體貨物出口繼上季按年實質下跌3.7%後，第二季進一步減弱，跌幅擴大至5.6%。按主要市場分析，輸往美國的出口在第二季錄得雙位數跌幅，輸往歐盟的出口顯著減弱並輕微下跌。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在第一季錄得2.1%的實質跌幅後，在第二季進一步下跌2.2%。

內部需求在今年第二季仍然疲弱。私人消費開支按年實質輕微增長1.1%，上季的升幅為0.4%。在經濟狀況轉差及各種不利因素影響下，消費情緒審慎。