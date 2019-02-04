美國總統朗普表示「很快」會與國家主席習近平通話，美股期貨向上、美債息回升，推動港股由跌轉升。恒指今早低開10點，最多曾跌181點，午後升幅擴大至最多302點，高見25798點，曾升穿10天線25782點。恒指連升三日，收市升238點或0.94%，報25734點，成交金額915億元，較上日減少5.3%；國指升60點或0.61%，報9964點。

各大地產商就反修例活動發聲後，市場憧憬氣氛轉緩和，地產股連日反彈，其中，新世界發展（0017）連升兩日，今日再升6.33%，收報10.42元，是升幅最大的藍籌，兩日累升14.6%。

花旗預期，若抗議活動緩和，新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）、新世界發展等發展商可能反彈。新地收市升3.64%，收報116.8元，恒地亦升2.27%，收報38.25元。

香港首富李嘉誠今日以「一個香港市民」的名義，於多份報章頭版刊登廣告，指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治；並重提「黃台之瓜，何堪再摘」等言論。長實集團（1113）升4.08%、長和（0001）升2.03%，收報67.9元、長建（1038）升1.28%，收報55.2元、電能實業（0006）升1.6%，收報54.1元。

憧憬香港抗議活動緩和，其他受影響股份亦反彈，其中，友邦（1299）升1.6%，收報76元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點、港鐵（0066）升2.11%，收報48.3元、太古（0019）升2.32%，收報81.5元、九龍倉置業（1997）升2.88%，收報48.2元、國泰（0293）升2.1%。

業績股表現各異，騰訊（0700）未止跌，今日再跌1.21%，收報326.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點，過去兩日累跌4%。反而昨日公布業績的中人壽（2628）升0.9%，收報17.86元、平保（2318）升2.24%，收報89.15元。

全日有38隻藍籌上升，9隻下跌，3隻無升跌。而2隻藍籌創52周低，是近期較少的一日。兩隻新低藍籌分別是中石油（0857）及中信（0267），中石油曾低見3.75元跌1.5%，收報3.8元，跌0.26%，而中信曾低見9.04元，跌1.7%，收報9.18元，跌0.22%。

華潤啤酒（0291）公布中期純利18.71億元人民幣，按年增長24.07%，華潤啤酒收報39.2元，升7.8%，創52周新高，最高見39.9元，升9.7%。

叙福樓（1978）盈喜，全日升10.1%，0.65元。

恒指過去5個交易日累跌0.79%或205點，表現最好的是舜宇（2382），一周累升14.9%，其後為聯通（0762）及九倉，同樣升8.56%。表現最差的是萬洲（0288），累跌8.4%，其後為匯控（0005）、中電（0002），分別跌5.8%及3.7%。

國指過去5個交易日累跌0.29%或29點，表現最好的是神華（1088）累升6.6%，而最差的則是中國鐵塔（0788）跌6.28%。

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