有「南京首富」之稱的季昌群被追討逾14.66億。(網上圖片)

有「南京首富」之稱的豐盛控股（0607）主席兼首席執行官季昌群，因為被Majestic Plan International Ltd、Profit Reach Ventures Ltd及Digital King Investments Ltd三家公司入稟追討，捲入合約及金錢追討官司。Majestic Plan及Profit Reach因應季昌群在今年3月13日有違涉值逾14.66億元的協議，未能夠如當日協議所定，向兩名原告支付固定回報、佔用費及涉及若干投資的本金，因此入稟向季昌群展開追討回逾14.66億元，並且兼申索利息及堂費。

現時季昌群分別持有多間上市公司股權，他在中國賽特（0153）、江西銀行（1916）H股、建發國際（1908）、密迪凱斯（8307）、卓爾智聯（2098）、中國高速傳動（0658）及豐盛控股，最後申報持股7.62%、4.04%、4.04%、16.47%、8.13%、74.99%及49.34%，按最新市價計算，其應佔前述上市公司的市值達91.32億元。

翻查入稟追討的三家公司，當中Digital King Investments Ltd，疑似從事印刷線路板及投資業務，並由孫明文及天元錳業控制的中國港橋控股（2323）的全資附屬基金公司有關。

記者：陳偉燊

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