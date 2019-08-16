在一眾商賈、企業表態登報潮中，今日「一群熱愛香港的四大會計師事務所員工」則於報章向香港人及特區政府發全版中、英文公開信，題為「毋分橙黃藍綠，惟分是非黑白」，指出四大會計師樓近日曾公開聲明譴責示威活動，著眼點只在經濟及自身利益的影響，完全漠視事件背後根本原因及香港民眾對追求民主和自由的天賦人權，故謹此聲明「公司不代表我們的立場」。

公開信又指，時至今日政府仍未對民間五大訴求作出任何清晰回應，行政長官林鄭月娥更漠視港人合理訴求，縱容警隊濫權濫捕，反將矛頭指向敢於發聲的無辜市民，公開指責年青示威者對社會沒作出任何貢獻和地位。

信中又指出，由612衝突、721元朗恐襲以至811警方濫暴，種種證據證明特區政府及其警察爪牙知法犯法、侵害人權、濫用暴力，親手破壞香港引以為傲的法治精神。無論是示威者抑或是普通市民，其日常生活均受當權者默許的政府和警方濫權行為嚴重影響。

他們表示，必須站在市民的一方，促請政府正視民意、還政於民，停止一言堂，並重申「五大訴求，缺一不可！香港人，加油！」

同時，他們表示身為專業人士，深明嚴謹按規工作的重要，但更堅持的是本於人性的良知而發聲，做人做事必須對得起天地良心，並譴責當權者對民眾訴求坐視不理，助紂為虐地默許警方種種無理的濫暴行為，與黑社會同流合污、與民為敵。他們不欲看見香港的法治被破壞，人權、自由與民主逐步被剝弱。面對荒謬與不公，他們從不畏懼，亦絕不退讓。

本報已向四大會計師行查詢，現正等待回覆。

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