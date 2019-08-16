長和系創辦人李嘉誠以「一個香港市民」身份登報發聲的同時，他視為「第三個兒子」的李嘉誠基金會公布，向香港科技大學（科大）捐資5億元，創立香港首個聚焦「合成生物科技」的高水平研究平台，將命名為「李嘉誠合成生物學研究院」。

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對於為何選擇科大設立研究院，基金會主席李嘉誠指，自2003年開始已提倡，香港必須重視新工業，因為這是社會上進巨流，青年人企業精神和創意的操場。他又指今天機不可再失，合成生物年代瞬間已在眼前，將顛覆很多行業，是大機遇。

李嘉誠指，如果二十世紀石油是基本材料，二十一世紀通過合成生物科技，DNA就是創造無數新價值鏈的原材料。他深信香港年輕人的能力，集大家的智慧，定可在新時代爭一席重要地位。」

據新聞稿指，合成生物學這跨科學領域是未來經濟的核心動力，合成生物科技將在很多日常生活領域出現，如醫學、塑料、材料、糧食、日用品等等；香港科技教育及科研必須加入這方面的競爭前列。至於研究院將是一個強調原創及基礎應用並重的特色平台。在這個目標下，研究院首先發展科研設施和科技力量，以整合基因工程，人工智能及相關技術與分析方法，通過專業的自動化運作機制，發展從生物分子到細胞以至實際產品的開拓創新，推動公共健康、環境永續以促進社會進步和共享等。

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