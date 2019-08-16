京信通信（2342）上半年收入升10.3%至27.5億元，純利升2.91倍至8200萬元，每股盈利3.35仙，中期息每股1仙，派息比率約29.9%，是自2017年財年以來首次派息，集團主席霍東齡表示，公司盈利觸底反彈，對未來盈利增長有信心。問及派息政策，霍東齡表示，若公司錄得盈利，會視乎現金流派息，日後會維持相約派息率。

期內內置中電信（0728）收入大減32%至2.67億元，總裁徐慧俊表示，上半年相關客戶壓縮4G投資，減少天線採購訂單，預計下半年會有所回升。

中美貿易戰升溫，霍東齡表示，事件暫時對公司的影響不大，對於電訊設備商華為、中興（0763）再被推上風尖浪口，霍東齡透露，成功爭取競爭對手的部分訂單，但美國此舉無擬會打擊整個5G生態鏈，即使訂單數目上升，對行業並非好事。內地6月發出5G商用牌照，霍東齡表示，5G相關訂單只佔相當少數，預計明年才會開始5G大規模商用。

霍東齡表示，雖然上半年三大電訊商資本開支有所下降，但集團來自內地收入仍升35%，霍解釋，內地電訊商正積極完善4G網絡，公司產品迎合上述趨勢，刺激業務表現，對於國際客戶收入下跌18%，會首席財務官張飛虎表示，去年印度正處於4G高速發展期，取得較多訂單，上半年若撇除印度地區，海外分部收入仍錄得增幅。

記者：李哲毅