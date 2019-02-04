美國總統朗普表示，「很快」會與國家主席習近平通話，市場憧憬有助緩和角力氣氛，港股反覆向上，最低曾跌181點，隨美股期貨升幅擴大，港股最多曾升229點，半日收市升204點或0.8%，報25700點，成交金額487億元；國指升71點或0.72%，報9974點。

藍籌股當中，40隻上升，當中，蒙牛（2319）升5.38%，收報31.35元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升2.98%，收報89.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；9隻下跌，騰訊（0700）跌0.91%，收報327.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

香港首富李嘉誠今日以「一個香港市民」的名義，於多份報章頭版刊登廣告，指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治；並重提「黃台之瓜，何堪再摘」等言論。長和系上升，長和（0001）升0.9%，收報67.15元、長建（1038）升1.56%，收報55.35元、長實集團（1113）升3.3%，收報53.2元、電能實業（0006）升1.03%，收報53.8元。

花旗唱好本地地產股，當中推薦的3隻地產股均上升，其中恒地（0012）升2.01%，收報38.15元、新地（0016）升3.37%，收報116.5元、新世界發展（0017）升3.67%，收報10.16元。

昨日公布業績的平保（2318）升2.98%，收報89.8元；中人壽（2628）升1.02%，收報17.88元。

昨日遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊的澳優（1717），今早發澄清公告，董事會強烈否認該報告所載的指控，認為該等指控並不準確及具誤導性，並保留採取法律行動的權利。澳優今早復牌反彈，最高見11.42元，大漲17.3%，收市報11.22元，升15.3%。

其他報道：

【選股王】績優股受捧 平保買得過

【公司業績】中銀航空租賃半年多賺8% 息1.081元

【A股午市】中美元首或再開展進話 三大指數高收

【股份異動】地產股續升 太古曾升3% 重上10天線

【公司盈警】國電科環料半年虧損擴大最多至1.7億人幣

【逃犯條例】花旗：若抗議緩和 本地地產股或反彈 樓價回升

【港股開市】恒指低開10點 長和跌0.38% 長實升0.97%

【公司業績】萬科置業半年少賺54.5% 不派息

【開市焦點】港股ADR跌213點 留意長和系

【歐美戰報】特朗普表示將很快與習近平通話 道指反覆升99點

【李嘉誠發聲】李嘉誠：最好的因可成最壞的果

【細味「誠」語】「黃台之瓜，何堪再摘」之典故