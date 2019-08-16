恒指升204點，收報25700點，成交金額487億元。港股再度先跌後，本地地產股、內險股、啤酒股、醫藥股表現突出。本港成為中美角力的焦點，但就在過去兩天，本地地產股已由即市低位彈升10%，一來與平淡倉有關，但連續兩天先跌後升，其間中央還要全力發動文宣武嚇，反映市場認為就算真的解放軍南下，當前估值也已吸引，又或者普遍認為中央僅是靠嚇，不可能動用軍隊，投資者趁估值低殘時便大舉低吸。

走勢上，恒指守住去年低位，一些強勢股也沒有失守大雙頂頸線，開始進入築底階段。短線反彈阻力在25800點至26000點。中線來看，恒指20周線已由升轉跌，以往恒指一般都會進入一個持續跌浪，例如2018年5月轉跌後，恒指便持續下跌直至今年初。問題是20周線現處於28000點之上，與恒指現水平有很大差距，短線絕對有條件出現強反彈，故現階段是一個交易市況，買入持有暫不是好策略。

今年中期業績多數企業表現一般，故績優股特別受到追捧，平保（2318）是其中之一。除了資產管理外，其他業務全都有強勁表現，核心經營溢利升24%至735億元人民幣，較預期高5%。壽險業務表現出色，新業務價值升5%，但代理團隊生產力明顯提高。第一季度員工人數下降8％，第二季度下降2％至約130萬人，減慢速度放緩，而每個代理商的新業務價值同比增長9％，每個代理商每月簽單數上升至1.3宗。受到A股上升刺激，壽險業務內含價值上升16％。

走勢上，平保成功守住5月低位83.25元後，績前已見強於大市，今早則升3%反應正面。內地經濟數據偏弱，估計會有刺激政策出台，料下半年A股可受惠於流動性增加而向好，平保有望水漲船高，可逢低收集。