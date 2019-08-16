本地地產股持續做好，藍籌股方面，太古（0019）重上10天線(80.825元)，曾高見81.65元，最多升3.03%，現升2.26%，報81.45元；新世界（0017）升2.25%，報10.02元；新地（0016）升2.48%，報115.5元；長實（1113）升1.75%，現報52.4元；信置（0083）升0.35%，報11.46元。恒隆地產（0101）則跌0.34%，報17.46元。

其他地產及收租股方面，下周二公在中期業績的嘉里建設（0683）飈升4.36%，報28.75元；麗新發展（0488）升2.14%，報9.55元；九倉（0004）升1.5%，報17.64元；九倉置業（1997）升1.39%，報47.5元；會德豐（0020）升1.31%，報46.5元；華置（0127）升1.1%，報5.52元；香港興業（0480）升0.57%，報3.51元；鷹君（0014）升0.3%，報33.8元；希慎（0014）升0.3%，報33.8元；嘉華（0173）升0.27%，報3.7元。

花旗發表報告表示，持續的抗議活動在短時間內壓抑市民購買住宅的需求，認為當政局趨向穩定，交易量將由低位回升，1至2個月內推動本港樓價恢復上升趨勢。從高到低的喜好為住宅、零售、辦公室；首選股包括新地、恒地、 新世界。

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