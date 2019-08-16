香港首富李嘉誠今日以「一個香港市民」的名義，於多份報章頭版刊登廣告，指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治；並重提「黃台之瓜，何堪再摘」等言論。李嘉誠發言人表示，刊登廣告主要因為他認為，香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠。今日香港，要停止暴力，堅守法治 。時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭。

他在廣告內寫道：「愛中國、愛香港、愛自己」，認為大家一定要「以愛之義，止息怒憤」，對「一國兩制」，以謙和而珍之。

發言人並回應以下問題：

問：為何刊登兩個不同廣告？

答：基於目前香港形勢複雜，難以用單一語言或溝通方法回應，「應以何身得度者，即現何身而為之說法」。

問：對政府有何看法？

答：現時年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。

問：對年輕人有何看法？

答：投放資源在青年工作，永不後悔，因為投資青年，就是投資未來。不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。

根據法華經觀世音普門品所說：「應以何身得度者，即現何身而為說法」，意即六祖惠能所說：「自性動用，共人言語。」就是以聽法者熟悉的語言模式，將生命的法則有所宣揚。

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