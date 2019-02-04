港股今早未有跟隨ADR下挫，恒指今早低開10點或0.05%，報25484點，成交金額16億元；國指今早高開1點或0.02%，報9905點。

聯通（0762）續升2.3%，報8元，是升幅最大的藍籌；公布業績後，平保（2318）升1.15%，報88.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；旺旺（0151）跌1.17%，報5.91元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.97%，報327.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

花旗稱，如果香港抗議活動緩和，新鴻基地產（0016）、恒基地產（0012）、新世界發展（0017）等開發商可能反彈。新世界發展開市無跌，報9.8元；長實集團（1113）升0.97%，報52元；恒地升0.53%，報37.6元；新地升0.53%，報113.3元；信置（0083）跌0.88%，報11.32元。

港府提出修訂《逃犯條例》引發政經局勢動盪，在香港地位舉足輕重的首富李嘉誠亦終於發聲，今日在多份報章刊登頭版廣告指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治。李嘉誠亦有在個別報章刊登另一款全版廣告，寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8個字，下款同樣為一個香港市民李嘉誠。長和（0001）跌0.38%，報66.3元、長建（1038）升1.47%，報55.3元、電能實業（0006）升0.47%，報53.5元。

周末再有示威活動，港鐵（0066）升0.53%，報47.55元。

被沽空機構狙擊的澳優（1717）發出澄清公告，強烈否認殺人鯨資本（Blue Orca Capital）對該集團作出的指控，並認為該等指控並不準確及具誤導性。認為其可能蓄意打擊對該公司及管理層之信心，損害公司聲譽。股份今早復牌，開市報10.3元，升5.8%。

中國人壽（2628）公布，截至今年7月底止首七個月，累計原保險保費收入約為4051億元(人民幣‧下同)，按年上升5%。單是七月份的保費收入為269億元，按月減少52%，按年上升6.7%。中人壽跌0.11%，報17.68元。

新創建（0659）出售非核心資產，截至6月底的財年合共出售13億元非核心資產，當中包括減持北京首都國際機場（0694）的股權。新創建開市升0.3%，報13.14元。首都機場報5.89元，跌0.17%。

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