美股道指反覆向上，港股ADR則跌213點或0.85%，報25281點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.83%，折合報327.66元；匯控（0005）跌1.58%，折合報55.9元；建行（0939）跌1.04%，折合報5.65元。

今日焦點股份可留意：

港府提出修訂《逃犯條例》引發政經局勢動盪，在香港地位舉足輕重的首富李嘉誠亦終於發聲，今日在多份報章刊登頭版廣告指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治。李嘉誠亦有在個別報章刊登另一款全版廣告，寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8個字，下款同樣為一個香港市民李嘉誠。留意長和系。

周末再有示威活動，留意反修例運動相關股。

被沽空機構狙擊的澳優（1717）發出澄清公告，強烈否認殺人鯨資本（Blue Orca Capital）對該集團作出的指控，並認為該等指控並不準確及具誤導性。認為其可能蓄意打擊對該公司及管理層之信心，損害公司聲譽。股份今早復牌。

中國人壽（2628）公布，截至今年7月底止首七個月，累計原保險保費收入約為4051億元(人民幣‧下同)，按年上升5%。單是七月份的保費收入為269億元，按月減少52%，按年上升6.7%。

中國平安（2318）公布，截至6月底止中期純利上升68%至976.76億元，中期息每股0.75元，按年上升21%。

新創建（0659）出售非核心資產，截至6月底的財年合共出售13億港元非核心資產，當中包括減持北京首都國際機場（0694）的股權。

阿里巴巴公布截至今年6月底為止的2020財年的第一季業績，期內收入為1149.24億元，按年升42%，經調整EBITDA為392.38億元，按年升34%。

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