美國總統特朗普表示將很快與國家主席習近平通話，討論貿易問題，刺激美股回穩向上，道指曾升最多160點，不過，隨著美債息下跌，美股反覆波動。思科創兩年最大跌幅，早前稱全球經濟放緩導致前景展望疲弱。特朗普建議習近平與香港的抗議者直接會面，希望中國以人道的方式解決香港的問題。

道瓊斯工業平均指數收漲99點，升幅0.4%，報25579點。標普500指數收漲7點，升幅0.25%，報2847點。納斯達克綜合指數收跌7點，或0.1%，報7766點。

波音升2.37%，報328美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻51點，而思科系統跌8.61%，報46.25元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報201.74元，跌0.49%，谷歌母公司Alphabet收市報1169.32元，升0.43%，亞馬遜收市報1776.12元，升0.74%，Facebook收市報182.59元，升1.6%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報365點。德國DAX指數收跌0.7%，報11412點；法國CAC 40指數跌0.28%，報5236點；英國富時100指數收跌1.14%，報7067點。

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