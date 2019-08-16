港股好友再度絕地反擊，恒指低開後最多跌402點、低見24,899點回升，尾市曾升249點，收報25,495點，升193點或0.76%；國指升0.38%。大市成交966億元，高於60天平均逾兩成，交投偏旺。

恒指昨天低開1.4%反擊，最終以陽燭收市，收市較開市高出2.2%，與上周二（6日）低開2.6%陽燭收相似，當日收市高於開市1.98%。過去自2000年以來，恒指低開逾1%後以陽燭收市（收市高出開市逾1.5%），出現次數不多，佔整體交易日不足1%。若然於超賣情况出現（反擊前一日RSI小於約30）更寥寥可數，除了昨天及上周二，對上一次為2008年9月18日，再數對上要追溯2002年7月、2001年3月及2000年9月。

倘升破10天線 跌勢或喘定

2008年9月18日恒指低開後反擊的翌日，恒指最多升近一成，反彈後5日內最多升13%，而2000年至2002年反彈後5日內最多升1.26%，可見在超賣下要絕地反擊不易。

不過，與過去不同，今次是好友兩周內第二度反彈，實力比過往強，且看能否一鼓作氣，出現不一樣結果。走勢上，恒指短線若可以升破10天線或兩萬六關口，跌勢有機會喘定，並可嘗試回補26,500至26,900點下跌裂口以至約20天線，但除非可以重上裂口位之上，否則中線跌勢或未完。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為78比22，大市普遍跟得上高走，買盤動力較強，但有約一半收復失地升市收。本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半行業下跌，但沒有明顯沽壓，原材料跌1.4%表現最差。食物飲品跌約1%，受澳優（1717）急挫兩成拖累，行業有近七成股份上升。頤海（1579）、旺旺（0151）升2、3%，但成交未能配合。

上升行業中，地產相關、電訊及媒體升約3%表現最強，其次房託基金、內房、公共事業升逾1%，各有約九成股份上升。地產股以新世界（0017）急升近8%最勁，惟近1個月計仍累跌兩成，跑輸一眾行業。新世界周三RSI低見12，昨天只是極度超賣下反彈。目前藍籌股只有匯控（0005）RSI低於12，而萬洲（0288）、中海油（0883）跌勢未止，RSI跌至20附近。

聯通升穿50天線始考慮

電訊及媒體受中資電訊股急升帶動做好，聯通（0762）計劃與中移動（0941）、中電信（0728）合作共建共享5G網絡，緩解市場對公司應付龐大的5G資本開支憂慮。不過，中資電訊股積弱多時，尤其是聯通，跌至超過10年低位，即使見底，預計築底需時，宜待其升穿50天線企穩才作考慮（詳看《技術取勝》）。

[劉思明 數據尋寶]