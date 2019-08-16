港府提出修訂《逃犯條例》引發政經局勢動盪，在香港地位舉足輕重的首富李嘉誠亦終於發聲，今日在多份報章刊登頭版廣告指「最好的因，可成最壞的果」，強調愛中國、愛香港及愛法治。

廣告全文不多於50字，中間寫上反「暴力」兩個大字，上邊寫著「最好的因，可成最壞的果」，旁邊寫著「愛中國、愛香港、愛自己；愛自由、愛包容、愛法治」；下邊則寫上「以愛之義，止息怒憤」；下款則為「一個香港市民李嘉誠」。

除了上述內容，李嘉誠亦有在個別報章刊登另一款全版廣告，寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8個字，下款同樣為一個香港市民李嘉誠。

李嘉誠曾於2016年3月出席長和業績會時說過這8個字。他對於當年大年初一發生的旺角衝突事件，認為所有從政的人要研究到底為何會出現事情，又指香港不同政見的人，不可以繼續做對香港不好的事，無論派別是甚麼，都不應傷害香港，「黃台之瓜，何堪再摘」，意即對香港的傷害不要再增加。

《逃犯條例》問題爆發以來，李嘉誠從未公開表態。長和系旗下四大上市公司，長和（0001）、長實（1113）、長建（1038）及電能（0006）則在日前聯合於多份報章登全版廣告，呼籲「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」，全文僅18個字。

至於李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅在5月中舉行的集團股東大會時被問到，修訂《逃犯條例》會否影響香港營商環境，當時他表示：「我哋喺每一個國家都係守法嘅公民，唔係一個逃犯」。

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