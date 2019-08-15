因應兩個多月來發生之種種武力示威衝，香港上市公司商會發出聲明，呼籲「停止暴力、捍衛法治、回復綱紀、維護經濟」。該會指，上市企業為本港經濟和金融市場的主要參與者，對於兩個多月來發生之種種武力示威衝突委實憂心忡忡。其稱，部份激進示威者肆意堵路，癱瘓交通，更甚者攻擊警署，行徑越趨暴力，做成民心虛怯，消費意欲低迷，對從事酒店旅遊、飲食零售業的上市企業帶來之業務壓力尤為巨大。

上市公司商會嚴正呼籲，激進示威者立刻停止社會上一切暴力衝擊，並堅決支持政府和行政長官依法施政，捍衛法治；支持警方嚴正執法，對違法違紀之激進示威者予以打擊。同時，巷祈盼各方放下成見，真誠對話，儘快讓社會回復綱紀，經濟活動重拾正軌，保持香港作為金融中心的地位。

該會表示，該等罔顧法紀的行為同時令到股票市場陰霾湧現，市況疲弱，加上外圍政經因素拖累，恒生指數自6月13日至今累計下跌超過2000點，股市市值蒸發接近2萬億元；投資氣氛轉弱亦導致有大型外國企業取消來港上市計劃，由此引起的不良市場影響非常巨大。該會引述政府2017年統計數字，金融服務業佔本港生產總值18.9%，僱用員工達25.85萬人，加上相關之法律、會計等活動，金融業成為本港經濟之中流砥柱，一旦萎縮，其負面骨牌效應不容忽視。

其稱，激進示威者在本週初變本加厲，堵塞機場，幾近癱瘓其運作，為本港和國際旅客帶來極大不便，更嚴重影響本港作為自由港的聲譽，動搖本港作為國際金融中心的根基。而在堵塞機場期間所發生的襲擊事件，已摧毀香港作為全球最安全城市來之不易的美譽。該會形容：「自由，法治，安全，穩定向來是一個成功金融中心必不可少的元素，現時卻不幸地面臨嚴峻的挑戰」。

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