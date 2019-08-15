因應近期連串示威及衝突，英資怡和集團亦罕見發出題為「譴責暴力 呼籲各界共同努力 恢復和平和社會秩序」的聲明。該公司指，扎根於香港，與香港休戚與共，對近期的社會事件深感痛心及擔憂，並指近日的暴力行為已嚴重擾亂社會秩序，為整個香港社會帶來不可估量的損失，並危害其國際地位，他們予以譴責。

該集團表示，堅决支持香港特區政府、行政長官以及警方恢復法治和社會秩序，這才符合香港市民福祉。法治及《基本法》所明確的「一國兩制」原則是香港長期穩定和繁榮的基石。其表示，這些暴力行爲必須立刻停止，香港才能繼續向前發展。他們呼籲各界共同努力，攜手保障社會福祉，促進香港盡快恢復和平及繁榮穩定。

怡和集團的大部份業務建基於香港，經營地域遍及大中華及東南亞，現時旗下5家主要與香港業務相關的上市公司，早於80年代全部遷冊至百慕達，並於1995年起，陸續撤出在港上市地位，轉到英國及新加坡上市，及將怡和汽車私有化。該集團近年更陸續減少在中港的業務，轉為投資個別內地財團間接參與中國市場業務。

怡和在香港較為人知的業務，包括經營零售業務的牛奶國際旗下之惠康、7-11便利店、萬寧、美心集團，並且透過怡如太平洋經營必勝客、肯德基家鄉雞、金門建築，及在香港國際機場透過怡中航空，營運機場地勤服務。另在中環貴重地段透過置地控股，坐擁置地廣場、交易廣場、太子大厦等著名商厦。該集團又在全球經營文華東方酒店。隨著該集團轉到新加坡上市，並且自2000年起，在東南亞先後增持新加坡Cycle & Carriage（怡和合發）、印尼綜合集團Astra，加強在東南亞業務的滲透，並且轉售投資銀行怡富予摩根大通，及在近年沽售英國的保險業務予Marsh & McLennan。現時東南亞市場已佔怡和控股40%盈利。

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