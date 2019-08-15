經營九龍巴士（1933）（九巴）及龍運專利巴士的載通國際（0062），今午公佈6月底止中期業績，期內盈利按年減少2%，賺3.02%。每股派中期息0.3元，與去年同期一樣。當中主要專利巴士業務九巴方面，載客量雖然上升並帶動收入增加，但是因為經營成本增加更多，因此稅後溢利按年減少12.88%至1.677億元。

載通連同龍運計，整體專利巴士業務，分部盈利為2.08億元，按年微跌0.48%。包括荔枝角曼坊、寶輪街9號商業大厦及屯門建豐街1號的工廠物業部門方面，分部盈利則按年增長1.85%至2760萬元。其他業務分部則獲利2800萬元，按年減少6.35%。

九巴方面，期內共經營420條路線，受惠於載客量增加，收入按年增長2.9%至34.54億元；但是因為加薪及優化薪酬福利令員工成本增加1.637 億元，以及持續投資強化安全設備的新巴士，使折舊費用增加，令總經營成本增加4.9%至34.129億元，因此稅後溢利減少。至於龍運巴士方面，受惠於往來機場的A線及港珠澳大橋開通，令載客量增加13.9%，帶動車費收入增加。稅後溢利按年大增1.49倍，稅後獲利4110萬元。

非專營巴士業務包括陽光巴士方面，稅後溢利按年減少9.7%至2420萬元。往來落馬洲及皇崗的皇巴士，受載客量按年減少7.2%至219萬人次，收入按年同期減少6.4%。包括深圳巴士、北京北汽九龍出租及北京北汽福斯特等內地運輸業務除稅後盈利只有230萬元，按年減少48.89%。地產業務方面，聯同新鴻基地產（0016）合作興建的觀塘巧明街98號，建築合約費用共44.36億元，按成本入賬的賬面值為23.732億元。

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