中國平安（2318）公布，截至6月底止中期純利上升68%至976.76億元，中期息每股0.75元，按年上升21%。

期內，集團總收入為6902.46億元，按年上升17%；營運利潤上升24%至734.64億元，壽險及健康險業務實現營運利潤484.33億元，按年增長36.1%。公司向高價值業務轉型，業務結構持續優化，新業務價值率44.7%，按年提升5.7個百分點，新業務價值按年增長4.7%至410.52億元。平安產險實現營運利潤100.39億元，增長69.5%；綜合成本率96.6%。

個人客戶數達1.96億，較年初增長6.6%。上半年新增客戶2,009萬，其中33.8%來自集團五大生態圈的互聯網用戶；客均營運利潤近340元，增長20.9%。截至2019年6月30日，客均合同數2.58個，較年初增加0.05個 ；同時持有多家子公司合同的個人客戶數6,937萬，較年初增長9.0%，在整體客戶數中佔比35.4%，佔比較年初上升0.8個百分點。

旗下陸金所方面，截至2019年6月底止，陸金所平台註冊用戶數達4,274萬，較年初增長5.9%。

平保收報87.2元，升0.3%。