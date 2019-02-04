證監會公布，訊匯證券因一系列內部監控缺失及監管違規，被該會譴責及罰款500萬元。人稱「沈大師」的沈振盈，為訊匯證券行政總裁。

證監會指，早前就一名投資者針對訊匯證券的一名前客戶主任的操守所提出的投訴進行調查，發現訊匯證券沒有規定其客戶主任必須先取得客戶的書面同意，才可將客戶存放於訊匯證券的資金轉至他們在訊匯證券的聯屬公司開立的黃金交易帳戶。

訊匯證券應證監會要求，委聘了獨立檢討機構對其內部監控系統和程序進行檢討。這項獨立檢討及證監會另外進行的審查顯示訊匯證券在2015年10月至2016年12月期間，其業務運作及內部監控在14個範疇存在缺失。

其中一些例子包括，訊匯證券的《合規及程序手冊》已過時，及未能反映在2009年5月後生效的監管規定；沒有具體程序以過濾、分析及監察職員的交易活動；未能有效地將銷售、交易及結算職能加以劃分，以致處理客戶交易指示的客戶主任亦處理客戶的資金存取；及無書面程序以禁止其職員在身處交易場地時透過流動電話收取客戶的買賣指示。客戶主任在訊匯證券的辦事處內透過流動電話的應用程式（例如WhatsApp通訊程式）收取了一些客戶買賣指示，但卻沒有備存就交易指示的詳細資料所作出的即時紀錄。

證監會認為訊匯證券的系統及監控措施有所不足，及未能確保符合適用的監管規則與規定。

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