經營香港OK便利店、聖安娜餅屋以及擁有眼鏡品牌Zoff特許經營權的利亞零售（0831）公布上半年業績，收入按年升5%至27.03億元，核心經營盈利為1.04億元，升28.9%；純利8242.6萬元，升22.4%。集團每股基本盈利為10.8港仙，派中期息6仙。

集團指出，對經營成本增加，以及潛在宏觀經濟環境不明朗因素下，下半年會持審慎態度，會繼續開展OK便利店及聖安娜餅屋「線上到線下」的策略，又會快速擴張Zoff店舖網絡。

截至6月底止，香港共有339間OK便利店，上半年淨開設2間分店，同店銷售升4.4%，銷售額為21.85億元。聖安娜餅屋方面，期內港澳共有99間分店，本地零售市場受宏觀經濟不明朗因素及消費意欲低迷影響，不過同店銷售仍錄得單位數增長。另外，集團推行原材料採購、整合產品類別、精簡工序、升級設備及加強採購管理等措施，加上人民幣貶值，帶動毛利率上升。

其他報道：

【港股收市】美債息差改善 恒指止跌回升193點 聯通升10.9%

【專欄】夢見公安部長坐鎮深圳指揮作戰

【海航風波】金融時報︰金管局調查信銀國際 涉海航借貸活動

【業績解畫】歡喜傳媒： 明年底前再推九部電影 內地新稅率影響不大

【4000億的迷思】金管局︰貨幣互換協議使用額度為零

【中美角力】創科: 新產品佔收入比重提高 抗加徵關税影響