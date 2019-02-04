【港股收市】美債息差改善 恒指止跌回升193點 聯通升10.9%
文章日期：2019年8月15日 16:35
憂慮經濟衰退，美債息差昨日出現「倒掛」現象，環球股市急挫，港股低開356點後曾挫402點，隨著美債息回升，2年期與10年期債息差由負息差轉為正息差，美股三大股市期貨回升0.55%至0.77%，歐洲股市亦企穩，港股亦止跌回升。
港股收市升193點或0.76%，報25495點，成交金額966億元，較昨日多15%，是8月6日1226億元後最多；國指升37點或0.38%，報9903點。
三大中資電訊股午後突然爆上，聯通（0762）升10.92%，收報7.82元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升5.42%，收報66.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點。聯通董事長王曉初昨日表示，未來可以和中電信（0728）合作共建共享5G，另一選擇是和中國移動合作，以漫遊形式營運。
昨日公布業績的創科實業（0669）跌3%，收報53.3元，是跌幅最大的藍籌，同樣公布業績的騰訊（0700）跌2.82%，收報330.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低77點。
12隻藍籌創新低，當中10隻藍籌創新低後反彈，而反彈幅度最大的是地產股，如新世界發展（0017）升7.81%，收報9.8元、九龍倉置業（1997）升4.69%，收報46.85元、信置（0083）升3.63%，收報11.42元。
外電報道，中國民航局官員在月度發布會上表示，國泰航空（0293）按時報送了飛往內地和飛越內地的機組人員信息，經過審核，目前報送的機組人員信息符合要求。國泰收市升5.7%，報10.38元，太古（0019）報79.65元，升1.78%。
手機設備股向上，瑞聲（2018）升0.42%，收報36.05元；舜宇（2382）升1.54%，收報95.4元。
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