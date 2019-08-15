創科實業（669）行政總裁Joseph Galli表示，雖然中美貿易戰對全球經濟帶來影響，但是集團會將生產設施分散至美國、越南、捷克及德國之餘，仍會保留內地生產設施至佔整體生產力五成。執行董事兼財務總監陳志聰更指，即使佔業務比重較少的地坂護理產品、Milwaukee的部分手動工具及室外產品受美國加徵關税影響，但是產品內的日韓製電池則不受影響，集團會靠毛利率更好的新產品，促進業務增長，以抵銷徵税的影響，目標是每年將產品佔整體產品比例，達到30至40%。

Joseph Galli表示，美國加徵關税影響巨大並全部人受影響，集團已在美國設有6項生產設施，並在越南建廠，再配合德國及捷克廠房運作，更部署在墨西哥建廠，及研究在其他地區建廠。目前集團有80%生產力在內地，但是預期在未來三年內，將中國廠房生產力維持同時，保持在50%比重。陳志聰預期，墨西哥廠房會在明年才落實發展。今年上半年的資本開支，主要放在美國的生產設施，預期全年的資本開支達4億美元。

陳志聰補充，集團會維持內地廠房的生產力，面對美國加徵關稅，加價非集團首選，反而會透過分散生產設施在不同地區、提高經營效率、與內地生產商分攤，及以推出高毛利的新產品尋求增長。新產品一般佔每年收入比重為三分之一，近1、2年則提高至40%。

在開發市場方面，Joseph Galli稱，在過往集中美國市場發展同時，歐洲市場本身龐大並處於增長中，現時歐洲業務按年增長20%，Milwaukee的產品更主攻英國、德國、荷比盧及斯堪的納維亞地區，期望在未來五年內，將歐洲業務佔比，由目前15%，提高至30%。至於中國市場方面，因應基建需求增加，原本由過往的零銷售，增至近年的1000萬美元，集團會爭取在三年內，將內地銷售增至5000萬美元。美國市場方面，即使經濟有所放缓，但是他強調，創科的產品策略主要從對手取得份額，因此不太擔心受美國經濟變化影響。

有別於過往靠購併尋求增長的策略，Joseph Galli說，目前會多靠自生增長去發展。上半年度集團的存貨周轉日增加6日，至到94日，以應付業務增長及加徵關税，但是他期望，日後會回落至80至85日。

記者：陳偉燊