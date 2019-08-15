港股午後反覆倒升，現升39點，暫報25336點，成交604億元；國企指數現升9點，報9874點。

三大中資電訊股午後突然爆上，聯通（0762）現升近一成，高見7.76元，成交暫錄6億元，成表現最佳藍籌。中移動（0941）現升近半成，報65.65元；中電信（0728）亦急升逾6%，現報3.62元。

聯通昨日公布中期業績，儘管今早多間大行發表報告下調其目標價，惟大部分維持其「買入」評級，瑞信更將評級上調至「跑贏大市」。

聯通董事長王曉初昨日表示，對於5G未來的佈局，目前聯通有兩個思路，一是和中國電信（0728）合作，因兩者的5G頻率接近，可共建共享；另一選擇是和中國移動（0941）合作，但以區域劃分，並以漫遊形式營運。王曉初亦承認曾與中國廣電接觸過，但與中電信及中移動談得較多。

王又透露，今年5G的投資將在80億元左右，總資本開支維持580億元，預料可於9月在「北上廣深」等重點城市正式開始5G商用。王曉初又預計，今年會興建4萬個5G基站，將遍佈14個城市。他續指，公司仍然未決定5G套餐的資費水平，但估計年底前能推出相關具體政策。

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