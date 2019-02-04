恒指今早隨外圍低開356點，最多曾跌402點，但其後止跌回升最多133點，半日收市跌42點或0.17%，報25259點，成交金額548億元，較昨日同期升20%；國指跌25點或0.26%，報9840點。

騰訊（0700）昨日公布業績，收入增長低過預期、《和平精英》未能彌補令人失望的廣告收入增長，騰訊跌2.94%，收報330元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。

聯通（0762）移動出帳用戶平均每月每戶收入(ARPU)7月起已回升0.9元人民幣，並預計5G套餐最低190元，聯通升6.81%，收報7.53元，是升幅最大的藍籌。連帶中移動（0941）亦升3.03%，收報64.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。

內地豬深圳中轉站發現兩宗疑似非洲豬瘟，萬洲（0288）跌3.93%，收報6.11元，是跌幅最大的藍籌。

聯想（0992）今早公布首季公司權益持有人應佔溢利上升111%，至1.62億美元。半日跌6.3%，報5.62元。

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表最新報告，批評澳優（1717）再次作出行財務造假行為。澳優中途停牌，停牌前報9.73元，跌20.1%，最多曾跌20.9%，低見9.63元，成交金額1.18億元。

外電報道，中國民航局官員在月度發布會上表示，國泰航空（0293）按時報送了飛往內地和飛越內地的機組人員信息，經過審核，目前報送的機組人員信息符合要求。國泰半日升4%，報10.22元，太古（0019）報79元，升0.95%。

內地7月70大中城市新建樓價大部份按月上升，潤地（1109）升0.67%，收報30.2元；碧桂園（2007）升0.65%，收報9.36元；中海外（0688）升1.03%，收報24.55元。

平保（2318）旗下4家子公司今年首7個月保費收入合共4994.48億元人民幣，按年增9.35%，平保（2318）半日跌0.63%，收報86.35元；中人壽（2628）跌0.45%，收報17.54元。

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