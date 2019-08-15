恒指跌42點，收報25259點，成交金額548億元。美國2年期與10年期國債息率倒掛，加上30年國債息率首次跌破2厘水平，市場視之為經濟衰退的先兆，美股暴跌800點。亞洲股市跟隨低開，恒指曾跌402點報42899點，但之後很快便跌幅收窄，一度倒升。有趣的是，今早有親中傳媒報道北京已失去耐性，若暴力示威持續便會出動武警，但今早支撐大市的反而是本地地產股、收租股以至房託。

特朗普今早表示中國若希望達成協議，便要人道處理香港事務，又希望再與國家主席習近平見面，這或許是港資股反彈的原因。但特朗普近期不斷提及香港問題，似乎是收到消息或情報，甚至是已獲中國通知會出手。若中央已下定決心，又一直強調香港是內部事務，未必會願意作為交易，局勢發展可能較想像中差。今早V型反彈確實予人無限憧憬，但中資股現階段還是相對安全。

中央今年堅持房地產調控，先是重申房住不炒，上調房貸利率，近期更限制融資渠道，整個房地產板塊均持續向下。但中央調控，龍頭股反而受惠。

首先，中小型房企都放慢發展步伐，全國來看，1-7月房地產開發企業土地購置面積9,761萬平方公尺，比去年同期下降29.4%，土地成交價款人民幣4,795億元，下降27.6%，但根據克而瑞數據，融創（1918）新增貨值高達2537.6億元。

此外，除了在公開市場競投，中小房企生存困難也提供更多優質廉價土儲選擇。融創7月下旬就斥資67億元人民幣收購新湖中寶旗下兩公司，新增近百萬平米土地。

再說，中央調控並沒有影響到銷售和樓價，70個大中城市樓價仍按年升9.7%。可以說，只要能找到廉價優質土儲，就不用理會中央的調控而成為大贏家。

經過近期的大跌後，融創2020年預測市盈率跌至低於4倍，與以往調控期低位已相當接近。可看看能否穩守30元關口，若成功便小注分段入市。

張兆聰

明報首席評論員