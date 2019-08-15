聯想集團（0992）公布，截至6月底止首季業績，純利按年大增1.1倍至1.62億元(美元‧下同)，每股盈利1.37仙。期內收入125.12億元，按年上升5.03%。

今年首個財季，個人電腦和智能設備業務除稅前溢利按年增長23%至5.24億元，收入按年增長12%至96.31億元；移動業務稅前利潤按年增長1.03億元，收入則按年下降9%至15.03億元；數據中心業務虧損收窄至5200萬元，去年同期虧損為6300萬元，收入則為13.56億元，按年則下滑17%。

由於所有三個增長支柱均顯示持續利潤改善，毛利率同比增長2.7個百分點至16.4%，推動利潤大幅增長。由於所有業務持續擴張，集團的毛利同比增長26%至20.48億元。營運費用按年增長18%，費用與收入比率則上升1.4個百分點至13.6%，原因是首季度促銷和銷售費用增加以及獎金增加。

聯想表示，由於正在進行的貿易談判、各國實施的進口關稅變化，以及地緣政治不確定性帶來的挑戰，存在着複雜的宏觀風險。展望未來，該公司將繼續推動軟件定義基礎架構、存儲和網絡、服務和軟件的增長。