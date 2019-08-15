聯想（0992）公布截至6月底的首季業績，並舉行電話會議，問及美國推遲對部分中國貨品加徵關稅，首席財務官黃偉明估計，新時間表下關稅將不會影響今年業務表現，又稱中美雙方達成協議機會增加，公司已建立全球性生產網絡，有助風險管理，但補充美國一旦落實電子產品的關稅，將無可避免上調美國市場的電腦及電話價格。他解釋，即使透過內地以外的生產基地供貨到美國，生產成本會上漲。他強調，仍會擴建內地生產基地，早前已宣布會投資3億美元﹙約23.4億港元﹚在深圳興建新工廠。

聯想表示，今季會推出六款新手機，但未有透露有多少款是5G新手機，雖然手機進入5G時代，流動業務團隊資深副總裁Sergio Buniac 強調，整項移動業務仍會重視盈利表現多於收入。

期內個人電腦業務按年增長12%至96.31億美元，首席營運管Gianfranco Lanci 指，集團取得大額商用電腦訂單，以及發展高端市場帶動增長，估計未來兩季消費者市場仍較商用市場疲弱。

對於數據中心業務收入為13.56億美元，按年下滑17%，數據中心團隊總裁Kirk Skaugen解釋，市場部分超大規模數據中心出現大量囤積庫存，而且有客戶暫緩加購數據中心容量，不過聯想仍將持續進行投資，發展高利潤的存儲、服務和軟件定義基礎架構(SDI)業務，並會增強其內部設計能力，管理層透露，由於有三名客戶將會晉身成為十大客戶，預計第三季數據中心業務將會復甦。

記者：李哲毅

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