外電報道，中國民航局官員在月度發布會上表示，國泰航空（0293）按時報送了飛往內地和飛越內地的機組人員信息，經過審核，目前報送的機組人員信息符合要求。

民航局又指，針對近期香港機場安全運行受到的影響，民航局通過增加運力、提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保證旅客正常出行。

上周，中國民航局發聲明，針對國泰航空於「近期在多宗事件中所曝光的安全風險及隱患」，發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務、向內地提交機組人員名單，以及加強內部管控。國泰表示正仔細研究有關指示，會認真處理及跟進。

國泰現報10.26元，升4.27%，太古（0019）現報79.25元，升1.27%。

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