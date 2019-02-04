國統局公佈，7月70大中城市數據，國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀指，4大一線城市新樓售價按月上升0.3%，按年升4.3%。31個二線城市新樓樓價按月升幅收窄，35個三線城市新樓樓價按月上升。雖然，解讀稱上升，但實際仍有3個城市錄得按月下跌，分別是天津跌0.3%、上海跌0.1%、南充跌0.3%。按月升幅最大的是平頂山，升1.6%，其次為大理、廈門、西安、成都，分別升1.5%、1.4%、1.4%及1.3%。

劉建偉指，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.3%，升幅比上月擴大0.1個百分點。其中：北京和廣州分別上升0.6%和0.3%，深圳持平，上海下降0.1%。二手住宅銷售價格按月上升0.3%，上月為持平。其中：上海、廣州和深圳分別上升0.4%、0.4%和0.7%，北京下降0.3%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上升0.7%，升幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格上升0.4%，升幅比上月擴大0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比均上升0.7%，升幅均與上月相同。

按年計，7月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上升4.3%，升幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上升0.2%，升幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上升10.7%和6.7%，升幅比上月分別回落0.7和0.9個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上升10.2%和7.1%，升幅比上月分別回落0.7和0.8個百分點。

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