匯豐控股（0005）近日人事變動頻繁，一周內有三名高層宣布離任，包括行政總裁范寧﹑大中華區行政總裁黃碧娟及亞太區風險管理總監Mark Mckeown。網上有傳言指匯控高層離職是受到最大股東平保（2318）施壓，藉「炒人」作為華為事件的報復手段。匯豐亞太區副主席兼行政總裁王冬勝接受《星島日報》訪問時澄清，相關傳言並無事實根據。

王冬勝強調，范寧離任是董事會與其彼此經協議後的決定，主要是集團見到世界環境，不論政治或金融方面都愈來愈複雜，而且集團全球各地市場盈利有高有低，同時要著眼回報率，為使推行策略時能體現四大特點，包括速度、決心、野心及簡化，故作出改變。對於坊間有傳范寧與主席杜嘉祺不和，王冬勝則回應沒有聽過二人與對方不和，亦不會猜測二人是否有甚麼不和。他認為，集團的人事變動是一個專業取向，決定匯控將來所走的路，非兩大高層和與不和的問題。

對於大中華區行政總裁黃碧娟離任，王冬勝指，早於七月底黃碧娟已向他請辭，原因是她另謀高就，將會轉投另一家金融機構。而亞太區風險管理總監Mark Mckeown離職純粹是正常的退休安排，又稱集團早於4月已內部公布他的退休消息，強調絕非他有甚麼過錯而要離職。

至於有傳平保因華為事件，向匯控施壓要解僱相關高層，王冬勝澄清，平保純粹是匯控的投資者，對平保而言，最重要是分派股息，強調「這麼多年來，（平保）完全沒有任何批評、完全沒有任何干預董事會所作的決定」。

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