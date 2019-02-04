憂慮經濟、中美談判前景，環球股市重挫，恒指今早低開356點或1.41%，報24945點，成交金額19億元；國指今早低開116點或1.19%，報9749點。

業績表現不如預期，騰訊（0700）跌3.88%，報326.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低106點。騰訊昨日公布業績，收入增長低過預期、《和平精英》未能彌補令人失望的廣告收入增長，除ADR股價下跌外，騰訊最大的股東Naspers股價最多亦曾挫4.9%，收市跌3.9%。

逆市上升藍籌8隻，當中，恒安（1044）升1.33%，報53.4元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升0.48%，報63元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。

白宮貿易顧問稱美中經貿談判仍有七個結構性問題需解決，美國在談判中無法讓步。而美國總統特朗普亦指，中國想要達成協議，「讓他們先人道處理香港問題吧」。貿易股下跌，舜宇（2382）跌0.69%，報93.3元、申洲國際（2313）跌0.38%，報106元、瑞聲（2018）跌2.51%，報35元。

冠忠巴士（0306）公布，兩名汽車維修部僱員（概非董事會成員及公司高級管理層）已被廉署拘捕。董事會預期廉署之調查將不會對集團之業務及營運造成重大不利影響。開市報3.95元，無升跌。

聯想（0992）首季公司權益持有人應佔溢利上升111%，至1.62億美元。開市報5.88元，跌2%。

創科實業（0669）中期純利升11.9%，報2.85億美元，每股盈利為0.1561美元，按年升12.4%，每股中期息0.0579美元，按年增18.4%。創科實業跌0.09%，報54.9元。

中國太保（2601）公布，今年首七個月，集團子公司太保壽險及太保財產保險，累計原保險業務收入合共為2282.89億元人民幣，同比升8.2%。開市報31.1元，跌0.63%。

香港反修例引發的活動未停，地產商發表評論後，匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝亦發表評論，呼籲全體市民必須向暴力說不。匯控（0005）跌1.78%，報56.2元。本地地產股方面，新世界發展（0017）跌1.21%，報8.98元；長實集團（1113）跌1.5%，報49.4元；恒地（0012）跌1.39%，報35.55元；新地（0016）跌1.57%，報106.6元；信置（0083）跌0.18%，報11元。港鐵（0066）跌0.33%，報45.15元。

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