美國總統特朗普於Twitter稱，中國想要達成協議，先人道處理香港問題。

特朗普於Twitter稱，「前幾天與中國的通話中陳述了一些好事。他們正在通過貨幣貶值和向他們的體系『注入』資金來吃掉關稅」，「無論是否在9月份生效，美國消費者都沒有問題，但短暫延期到12月份會帶來很多利好」，「當然，中國想要達成協議。讓他們先人道解決香港問題吧！」。「我對習主席非常了解。他是一個好的領袖，並受到人民尊重。他亦是一個在艱難環境下的好人。我對於習主席快速、人道地處理香港問題沒有任何的懷疑，他可以做到。個人會議?」

另外，白宮貿易顧問納瓦羅亦表示，在與中國的談判中仍有七個結構性問題需要解決，美國在貿易談判中無法對中國讓步，美國談判代表將在兩周內與中國同行進行電話交談。

而美國商務部長羅斯表示，美中9月會談尚未確定日期。另外對於華為問題，羅斯表示，3個月的一般許可證將於下周一到期，預計屆時會對該問題做更新。羅斯談到香港局勢時，表示「不是說我們沒有在關注」，問題是「在這件事上，美國能有什麼作用」，「這是內部事務」。

美國眾議院外交事務委員會領袖表示，擔心中國將在香港「殘酷鎮壓和平抗議」，「敦促中國避免犯這樣的錯誤，這會遭到普遍譴責和接踵而至的後果」。議員呼籲北京方面「停止侵犯香港自治權」，稱出現異議是內地「一再違反尊重香港人意願的承諾」所致。

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