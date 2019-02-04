憂慮經濟增長，美債息倒掛，拖累美股重挫，港股ADR跌482點或1.94%，報24820點，失守25000點關。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.29%，折合報325.42元；匯控（0005）跌2.61%，折合報56.49元；建行（0939）跌1.8%，折合報5.54元。

今日焦點股份可留意：

騰訊昨日公布業績，收入增長低過預期、《和平精英》未能彌補令人失望的廣告收入增長，除ADR股價下跌外，騰訊最大的股東Naspers股價最多亦曾挫4.9%，收市跌3.9%。

白宮貿易顧問稱美中經貿談判仍有七個結構性問題需解決，美國在談判中無法讓步。而美國總統特朗普亦指，中國想要達成協議，「讓他們先人道處理香港問題吧」。留意貿易股。

冠忠巴士（0306）公布，兩名汽車維修部僱員（概非董事會成員及公司高級管理層）已被廉署拘捕。董事會預期廉署之調查將不會對集團之業務及營運造成重大不利影響。

聯想（0992）首季公司權益持有人應佔溢利上升111%，至1.62億美元。

創科實業（0669）中期純利升11.9%，報2.85億美元，每股盈利為0.1561美元，按年升12.4%，每股中期息0.0579美元，按年增18.4%。

中國太保（2601）公布，今年首七個月，集團子公司太保壽險及太保財產保險，累計原保險業務收入合共為2282.89億元人民幣，同比升8.2%。

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