中國經濟數據遜預期，引發全球經濟增長憂慮，美國及英國同時出現短年期債息高於長年期債息的債息「倒掛」情況，而此情況一般會被視為經濟衰退的徵兆；另外，白宮貿易顧問稱中美經貿談判仍有七個結構性問題需解決，美國在談判中無法讓步。消息使美股道指低開244點後，最多跌808點，金融股重挫3.5%，高盛以4.2%的跌幅領跌。

道瓊斯工業平均指數收跌800點，跌幅3.05%，報25479點。標普500指數收跌85點，跌幅2.93%，報2840點。納斯達克綜合指數收跌242點，或3.03%，報7773點。

波音跌3.74%，報320.42美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低84點，而可口可樂跌0.95%，報52.99元，已是拖低道指點數最少的藍籌，拖低3點。

科技股方面，蘋果收市報202.75元，跌2.97%，谷歌母公司Alphabet收市報1164.25元，跌2.71%，亞馬遜收市報1762.96元，跌3.36%，Facebook收市報179.71元，跌4.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.68%，報366點。德國DAX指數收跌2.2%，報11492點；法國CAC 40指數跌2.09%，報5251點；英國富時100指數收跌1.43%，報7147點。