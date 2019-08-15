恒指昨升20點，收報25,302點，成交金額839億元。美國突然宣布推遲實施包括手機、電腦等產品的關稅，由9月1日延期至12月15日，中國爭取在兩星期內舉行電話會議。消息刺激美股大漲，但一如以往，非美地區跟不到，政局不穩的港股尤其弱。騰訊（0700）業績勝預期，但外圍反應偏淡，主要股東Naspers股價跌3%。3項主要業務均與預期相若，只是放緩速度相當快，跟7月份差勁的中國經濟數字脗合。

全球股市持續下跌，市面肯定有大量淡倉，當出現貿易戰利好消息，自然引發爭相平倉情况。港股夜期周二晚便由低位25,053點挾升至最高25,905點，瞬間抽升逾800點。但筆者認為，市場對貿易戰利好消息反應劇烈，主因是來得突然而市場淡倉又太多所致，實際上跌市卻不全因貿易戰。中港、亞洲、新興市場以至歐洲的經濟都不好，美元又偏強，再加上政治困局看不到解決迹象，都導致外資拒絕沾手港股。昨日傳言四起，既有指多國元首呼籲中港各方冷靜，是因為中國已通知會有行動，又有傳泰國會出動包機接走國民等，也對港股構成很大的心理影響。

中國7月數據差 汽車工業成負累

中國7月份經濟數據頗差，工業增加值按年增長4.8%，為17年以來最低，亦低於市場預期的6%增幅；社會消費品零售總額按年增長為7.6%，遠遜預期的8.6%和6月份的9.8%。生產和需求兩端皆弱，與汽車再度拖累有關，汽車製造業工業增加值為-4.4%，汽車類商品銷售也由6月份因促銷「國五」貨尾而激增17.2%，下降到-2.6%。

不少分析以剔除汽車的社會消費平穩為由，力證中國經濟並無問題，但汽車是經濟中重要的行業，剔除後數字就意義不大。另外，市場預期在去年下半年低基數效應下，未來6個月行業按年增速會改善。但要留意，汽車並非快速消費品，即使是中國製造，也應該至少能駕駛3至5年，要等下一個上升周期到來，需時很可能以年計。

騰訊業績大致與預期相若，手遊表現理想，收入同比增長26%至222億元（人民幣，下同），但受到遞延影響，新遊戲對第二季列報收入的貢獻有限，惟未來數個季度會陸續反映，收入盈利有望重新加速，是整份業績的最大亮點。但廣告業務表現疲弱，網絡廣告收入為164億元，同比增長16%，當中社交及其他廣告收入為120億元，同比增長28%。有分析指騰訊廣告庫存增長更高，但受到字節跳動的分流影響，整體廣告收入增速令人失望。金融科技及企業服務收入增長37%，遠遜於2018年同期的81%，也較市場預期的44%更慢。

騰訊高增長期完 遊戲本業支撐

整體來看，騰訊還是以本業遊戲最強，下半年仍可支撐增長；但廣告面對宏觀經濟欠佳及字節跳動的挑戰，高增長期已結束。至於金融科技和雲計算，一方面是增長速度腰斬，可能與基數有關，也可能是因為來自阿里的競爭，但除了增速減慢，成本佔收入比由74%升至76%也是一個不好的信號。市場一直憧憬在高投資期結束後，隨着規模大增邊際成本會下降，成為騰訊未來5年的盈利增長引擎。現在規模已增加至單季229億元，但成本增長卻更快，這門生意未必如想像般吸引。

[張兆聰 還看今朝]