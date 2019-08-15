港股反彈受阻，但低位有支持。恒指高開後曾升436點、高見25,717點掉頭向下，尾市曾倒跌83點，收報25,302點，升20點或0.08%；國指升0.20%。大市成交近840億元，高於60天平均半成多，交投較為活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率50比50，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份各約8%；陽燭對陰燭為15比85，反映大部分股份與恒指國指一樣，高位受壓，收市好壞參差，買賣盤均沒有優勢。

大部分行業收市變化不大，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，公共事業、金屬及礦石分別跌1.65%、1.14%表現最差，其他的跌幅小於1%。至於上升行業，科技器材升1.76%最強，其次只有家居用品、軟件服務升逾1%。科技股有八成股份上升，升勢較全面。

丘鈦ASM保持6月強勢

舜宇（2382）上半年業績好過市場預期，刺激股價一度急升近一成半，連帶比亞迪電子（0285）、丘鈦（1478）、華虹（1347）、ASM太平洋（0522）最多升逾半成。周一提過，藍籌股中，舜宇與中生製藥（1177）仍明顯高於5月及6月水平，資金惜貨而沽。

走勢上，舜宇向上受制於95元高位，50天線約82元為關鍵支持（詳看「技術取勝」專欄）。之前提到的丘鈦、ASM太平洋，保持6月以來強勢。順帶一提，中生製藥反彈至9.5元回落，短線或下試50天線約8.5元，可小注吸納，惟低收8元宜先行離場。

盈利增長強勁 世茂上望22.5元

此外，業績左右個股表現，李寧（2331）、金蝶（0268）、越秀地產（0123）、旭輝（0884）業績後受到追捧，昨天收市升逾半成。內地房地產行業壞消息不絕，日前有報道指銀保監對銀行房地產業務進行調整，惟內房股下跌後低位爬升。目前在港上市的內房股中，大致只有越地、旭輝、時代中國（1233）等已公布中期業績，但不少A股內房已公布或預告業績，普遍以大型內房增長良好，而在一二線城市佈局的盈利能力較強。

據大和預測，新城（1030）、龍光（3380）、世茂（0813）上半年核心純利按年增長三四成，龍湖（0960）、萬科（2202）增長超過兩成。世房盈利增長強勁，並有望延續至下半年；公司7月份合約銷售額按年升六成，加上佈局一二線城市，財務狀况相對穩健，基本因素良好可支持股價表現。

走勢上，世茂上周守住18.5元支持回升，反彈則受制21元阻力，目前處於待變階段。短線低吸可以低收19元止蝕，上望50天線約22.5元料有較大阻力。

[劉思明 數據尋寶]