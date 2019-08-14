藍籌新貴創科實業（0669）中期純利升11.9%，報2.85億美元，每股盈利為0.1561美元，按年升12.4%，每股中期息0.0579美元，按年增18.4%。

集團營業額按年增8.7%至37.28億美元，毛利率升0.5個百分

點至37.6%，是連續11個中期錄得增長，帶動純利升11.9%。

期內總經營開支為10.93億元，按年增9.74%，佔營業額的29.3%﹔研發開支維持佔營業額的 2.9%，按年持平。

集團指，期內受惠於推出嶄新產品、產品類別及地域市場拓展，帶動上半年業績表現強勁。旗艦品牌 Milwaukee 工具業務持續增長，按當地貨幣計算增長逾 20%，當中電動工具

業務更錄得強勁的雙位數增長，整體表現優於市場。

按地區劃分，集團歐洲市場按當地貨幣計算增長達14.2%，該區的Milwaukee工具業務增長更超過25%。澳洲及亞洲公司的業務增長12.8%，北美業務升幅達9.7%，而Milwaukee 工具在美國的業務增長逾20%，加拿大業務增長逾28%。

集團指，有把握在下半年提交亮麗成績，並將繼續專注於可控因素，例如嚴格控制非戰略性的銷售及行政開支。

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