香港最近出現連場示威及衝突，冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦表示，這不太影響中環寫字樓的租務，至於旺角朗豪坊方面，她不諱言，這一如其他發展商所言，凡有活動在附近，亦會影響旗下商場人流，但是影響因素還包括人民幣貶值、中美貿易戰及經濟處於不明朗因素等。但是她強調，朗豪坊商場仍然全面租出。

至於在連場社會運動影響下，會否有租户主動要求更多優惠，她說，這屬商業決定，但是作為房地產信託，需要兼顧分派及不同持份者利益。旺角寫字樓現價呎租本身又已達到50元水平，相對原租40多元已有升幅，因此看不到有太大跌幅。在租户組合方面，朗豪坊商場會增加更多化桩品牌。在寫字樓部分，則會引入更多醫生等租户，亦洽談好2020年上半年的租約續租。

中環花園道3號寫字樓租戶方面，她指出，由於現租金才約105元，相對現租金已叫價達130元，仍有距離，若今年將餘下7.2%的完租洽新租及續約，加上未來尚有六成租約相繼到期續租，及中資金融機構仍在擴張中，相信既不受近期中環租務稍為回落影響，反而可以透過追回落後的租金水平，帶動增長。展望下半年，花園道3號的出租率仍逾九成。

在物色新項目方面，王家琦稱，冠君仍然在物色內地一線城市如具備活力，兼為科技樞紐的深圳之投資機會，亦正等待英國脱歐後的商機。事前他們亦已就此作出很多背景調研，負債比率只有17.1%，因此只要機會一到便會出擊。同時冠君亦正密切注意港元同業拆息走勢，將更多貸款組合轉為定息，目前定息貸款的比例已由上年底的54%，增至58%。

其他報道：

【港交所業績】宏觀因素拖累 港交所中期交投跌兩成

【逃犯條例】李小加：港人要問自己三個問題

【騰訊業績】微信及Wechat合併月活躍戶按季減少1.8%

【騰訊業績】次季手遊收入增長26%《和平精英》日活躍戶達5000萬

【騰訊業績】騰訊上半年多賺25% 次季利潤增35% 均勝預期

【公司業績】中聯通半年多賺16% 移動服務收入跌近7%

【公司業績】保誠上半年多賺7% 香港保費增5%