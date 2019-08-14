港交所（0388）公布中期業績，上半年雖有大型集資計劃落空，近期市況又疲弱，但依然多賺3%，錄得股東應佔溢利52.05億元，中期總收入按年亦上升5%至85.78億元。行政總裁李小加指，近期市況疲弱主要源於全球宏觀經濟因素，而非本地局勢。

報告顯示，上半年香港證券市場日均成交額按年大幅下降23%至979億元，次季市場日均成交額亦按季跌6%至947億元。受累交投疲弱，港交所上半年現貨方面收入按年跌11%，衍生產品收入方面亦按年跌6%。上半年港交所收入主要受公司投資項目收益帶動，有關方面收入按年大增302%。

港交所次季及上半年交投量均現下行，但李小加未有將其歸因於本地局勢，指市況疲弱更多是反應宏觀因素，例如中美貿易戰。被問及近期本地及宏觀局勢哪一個對港股影響更大，他則指，暫時沒有見到任何有形、實在的威脅。

此前港交所與滬深交易所就同股不同權股份納入港股通達成共識，諮詢期已於上周結束。李小加指出，現將進入審批程序，相信很快會正式推出。他又指，諮詢是要解決部分技術性問題，即使最終方案有少許不同，相信市場仍有處理辦法。

記者：馬迪帆

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